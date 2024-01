Haie verlieren im Penaltyschießen in Nürnberg, DEG siegt erneut

Stand: 21.01.2024, 16:41 Uhr

In der Deutschen Eishockey-Liga haben es die Kölner Haie bei der Partie in Nürnberg noch ins Penaltyschießen geschafft, verloren das dann aber. Derweil hält der Aufwärtstrend der Düsseldorfer EG an: Die DEG holte in Mannheim ihren dritten Sieg in Folge.