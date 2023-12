Beim 4:2-Erfolg über die Dresdner Eislöwen kamen am Donnerstagabend 7.445 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Krefelder Arena und damit 33 Fans mehr als fünf Tage zuvor zum Spiel gegen den Tabellenführer aus Kassel. Mehr Fans haben noch nie ein Hauptrundenspiel in der DEL2 besucht - nimmt man die Event-Spiele wie die Open-Air-Spiele aus. Aus Dresden reisten 400 Fans an.

Nach kanpp zwölf Minuten war es auch der Auswärtsblock, der zum ersten Mal jubeln durfte. Johan Porsberger brachte Dresden in Überzahl in Führung (12.). Krefeld ließ sich nicht unter kriegen und glich mit den Fans im Rücken noch vor der Pause durch Maximilian Leitner aus (18.).