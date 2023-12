Im zweiten Drittel waren die Roosters dann besser im Spiel, die Haie verteidigten aber zunächst gut. In der 37. Minuten durften dann aber die Sauerländer jubeln. Tyler Boland traf nach Vorlage von Dal Colle in Überzahl zum 1:2 aus Iserlohner Sicht.

Wer jetzt dachte, die Gastgeber nehmen den Schwung mit ins Schlussdrittel, sah sich getäuscht. Denn nicht einmal zwei Minuten nach Beginn des dritten Drittels stand es 4:1 für Köln. 28 Sekunden nach dem Bully bediente Schütz nach einem Iserlohner Scheibenverlust Grenier, der mit einem satten Schuss in den Winkel den Doppelpack schnürrte. Wiederum nur 19 Sekunden später konnten die konfus wirkenden Roosters Louis-Marc Aubry nicht stoppen, der sich den Puck selbst vor das Tor legte und dann Frederik Storm bediente, der auf 4:1 erhöhte.

Iserlohn fing sich danach wieder. Mehr als 2:4 durch Taro Jentzsch (52.) gelang den Sauerländern aber nicht mehr. Stattdessen setzte Stanislav Dietz mit dem 5:2 für die Haie den Schlusspunkt (59.).

Weiter geht es für die Haie am Sonntag mit dem nächsten NRW-Duell. Um 14 ist der KEC zu Gast bei der Düsseldorfer EG. Die Iserlohn Roosters treten um 16.30 Uhr bei den Augsburger Panthern an.

DEG unterliegt Nürnberg spät

Die Düsseldorfer EG hat am 23. Spieltag die zweite Pleite in Folge kassiert. Gegen die Nürnberg Ice Tigers unterlagen die Düsseldorfer mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). Bernhard Eber brachte die DEG in der 39. Minute zunächst in Fürhung. Im Schlussdrittel drehten die Ice Tigers durch Ryan Stoa (55.) und ein Tor von Charlie Gerard in der letzten Minute die Partie aber noch zu ihren Gunsten.

in der Tabelle rutschen die Düsseldorfer auf den vorletzten Platz ab und mussten die Ice Tigers vorbeiziehen lassen

Quelle: lt