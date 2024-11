NRW-Ministerium sieht keine Probleme bei den Fanprojekten

Unterschiede bei der Sicherheitsbewertung?

Ganz so harmonisch läuft es anscheinend dennoch nicht. So räumte der LAG-Vorsitzende Lükeville ein, dass es beim Thema der Sicherheitsarchitektur "durchaus an einigen Standorten Schwierigkeiten gibt, den professionellen Ansatz der Projekte anzuerkennen." Die WDR-Nachfrage, welche Standorte das betrifft, blieb bislang unbeantwortet.

In der Landespolitik sieht man erstaunlicherweise keine Probleme und befindet die Fanprojekte für professionell genug. Mehr noch betonte das Ministerium: "Die Projekte leisten einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Gewalt, Hass, Diskriminierung, und Rassismus im Fußball." Dennoch bleiben ob der unbeantworteten Fragen Zweifel, ob das an jedem Ort so anerkannt wird.

DFL, DFB und Politik teilen sich die Finanzierung

Klar ist: Die Politik und die Veranstalter im Fußball sitzen im selben Boot, vor allem bei den Kosten. Denn die 16 sozialpädagogische Fanprojekte in NRW finanzieren sich mit einer Dreier-Fianzierung. 50 Prozent bezahlt der Fußball selbst - bedeutet dieses Geld kommt von den Vereinen der DFL beziehungsweise in der 3. Liga vom dortigen Veranstalter, dem DFB.

Die andere Hälfte ist wiederum geteilt: 25 Prozent bezahlt das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration in Nordrhein-Westfalen. Das restliche Viertel kommt von den jeweiligen Kommunen. Die Fachstelle wird sogar komplett vom Ministerium übernommen. Das die Sinnhaftigkeit bei öffentlichen Geldern durchaus schon mal kontrovers diskutiert wird, ist naturgemäß keine Seltenheit.

Fanprojekte sind kein Teil des Vereins

Wie hoch die Zuwendungen genau sind, variiert. Laut LAG-Vosritzendem Lükeville allerdings nicht so stark wie in anderen Bundesländern. "In der Regel liegt die Förderung zwischen 200.00 und maximal 300.000 € pro Standort" , erklärte er dem WDR. Er stellte in diesem Zusammenhang auch klar, dass die Fanprojekte kein Teil eines Fußball-Vereins, sondern unabhängig in der lokalen Struktur zur Jugendhilfe verankert sind.