Im Spiel des Tabellenersten Berlin gegen Schlusslicht Iserlohn waren die Eisbären vor 13.038 Zuschauern im ersten Drittel spielbestimmend, Zach Boychuk (1.) traf bereits nach wenigen Sekunden mit einem Schuss den linken Pfosten. Berlin hatte deutlich mehr Abschlüsse, scheiterte aber meist am gut aufgelegten Jenike. Das zweikampfstarke Iserlohn schlug gegen Ende des ersten Abschnitts doppelt zu. Zunächst traf Michael Dal Colle (17.) nach Pass von Drew LeBlanc aus zentraler Position zum 1:0, dann fälschte Tyler Boland (18.) einen Bender-Schuss von der blauen Linie entscheidend ab - 2:0.

Im torlosen zweiten Drittel fehlte es den Eisbären zunächst an Ideen, Iserlohn war vor dem Tor gefährlicher. Das vermeintliche Tor zum 3:0 für die Roosters wurde erst gegeben, dann nach dem Videobeweis wieder einkassiert, weil das Tor aus der Verankerung gehoben worden war. Erst zu diesem Zeitpunkt steigerten sich die Berliner deutlich und erspielten sich wieder einige Chancen, doch blieben glücklos. Beispielhaft für das Eisbären-Spiel war eine Szene in der 37. Minute: Zunächst scheiterte Leonhard Pföderl am Pfosten, beim Rebound legte Boychuk die Scheibe am leeren Tor vorbei.

Auch im letzten Abschnitt bot sich ein ähnliches Bild. Iserlohn reichte eine solide Leistung, um die Berliner in Schach zu halten, während die Hausherren den Puck einfach nicht im Tor unterbringen konnten und ihnen das Scheibenglück fehlte. 65 Sekunden vor Spielende sorgte Boland (59.) schließlich mit einem Empty-Net-Treffer für das 3:0.