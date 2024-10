Nach der Derby-Heimschlappe gegen die Kölner Haie am Freitag (3:6) lief es für das Schlusslicht der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag besser, reichte aber nicht zu Punkten. Die DEG lag bei den Adlern Mannheim nach den ersten 20 Minuten mit 0:2 zurück und musste nicht wie am Freitag einem 0:4-Rückstand hinterherlaufen, doch am Ende kassierte sie mit 2:4 (0:2, 2:1, 0:1) die neunte Saisonniederlage.

Gilmour bringt Mannheim mit Doppelpack in Führung

Eingeleitet wurde diese im Auftaktdrittel von John Gilmour, der die erste Strafzeit der Düsseldorfer zur 1:0-Führung nutzte und in der 12. Minute das 2:0 nachlegte - in beiden Fällen mit Schüssen von der blauen Linie. Zumindest blieben Nikita Quapp im DEG-Tor erstmal weitere Treffer und dadurch auch eine Auswechslung in der Drittelpause erspart. Am Freitag hatte der 21-Jährige im Kasten Henrik Haukeland nach ernüchternden 20 Minuten ersetzt und stand nun gegen die Adler in der Startaufstellung.