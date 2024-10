DEL: Düsseldorfer EG feiert ersten drei Punkte

Düsseldorf dominiert erstes Drittel

Der Tabellenletzte aus Düsseldorf kam nach zuvor drei Niederlagen in Folge energisch in die Partie. Jacob Pivonka nutze früh im Spiel einen Abpraller nach Schuss von Brandon O'Donnell zum 1:0 (6.). In der ersten Überzahl des Spiels schlug die DEG erneut eiskalt zu. Nach Bully im gegnerischen Drittel landete die Scheibe an der blauen Linie bei O'Donnell, der den Puck zum 2:0 verwandelte (10.).

Düsseldorf dominierte weiter das erste Drittel und wurde von den Zuschauern lautstark unterstützt. Bennet Roßmy und Bernhard Ebner erspielten sich weitere Chancen heraus (13.).

Haukeland rettet Führung, Ehl vergibt

Nach einer Viertelstunde kamen dann die Gäste aus Augsburg zu ihren ersten Abschlüssen. T.J. Trevelyan scheiterte erst am stark parierenden DEG-Goalie Henrik Haukeland, beim doppelten Nachschuss warf sich jeweils ein Düsseldorfer Verteidiger in die Schussbahn (14.). Kurz darauf rette in Unterzahl der Pfosten für die DEG (15.).