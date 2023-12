Mit dem 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) am Samstagnachmittag gegen den EHC München wahrte die DEG zudem ihre Playoff-Chancen und näherte sich in der Tabelle als Elfter zumindest dem letzten Pre-Playoff-Platz wieder ein wenig an. Damit konnten die Düsseldorfer eine bisher durchwachsenes Jahr mit einem positiven Ergebnis abschließen.