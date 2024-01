Nachdem der 26-Jährige sich bereits Ende Dezember eine Muskelverletzung im Bein zuzog, ist nun eine alte Rückenverletzung wieder aufgebrochen. Dies teilte der Klub am Dienstag mit.

Der frühere Junioren-Nationalspieler wurde bereits erfolgreich an der Bandscheibe operiert und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen, wie der Champions-League-Sieger mitteilte. "Er wird uns nicht nur im Spiel, sondern auch im Training sehr fehlen" , sagte Baskets-Headcoach Roel Moors.

Für die Baskets lief Turudic in bislang 21 Saisonspielen auf. 19-mal stand er dabei in der Starting Five.