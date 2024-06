Baskets Bonn - Saison ohne "Karies" aber mit einer "Märchengeschichte"

"Keiner topt das, was Thomas Kennedy dieses Jahr geleistet hat" , schwärmt Milovic. Der 23 jährige Kanadier entpuppte sich als "schneller, agiler, und explosiver Center " und nächster " Diamant" in Bonn. Nach einer Verletzung in der Vorbereitung brauchte Kennedy seine Zeit, um in der BBL anzukommen. "Wie er dann Geduld gezeigt hat und in den ersten Wochen noch nicht das Niveau hatte, aber dann die Wende geschafft hat... Ich glaube, das ist eine Märchengeschichte, die nicht so häufig vorkommt ", sagt Savo Milovic, der den neuen Kader auch auf Kennedy zuschneiden möchte. Neben Kennedy bleibt ein fester Kern in Bonn. Wie groß dieser sein wird, ist noch unklar. "Wir werden versuchen einen Kern zu erhalten, werden versuchen mit dem ein oder anderen den Vertrag zu verlängern um auf diese Kontinuität zu setzen. "

Defensiv-Spezialist gesucht

Gesucht wird vor allem ein Defensiv-Spezialist, der Erfahrung im europäischen Basketball mitbringt. "Wir hatten sehr viel Talent in der Mannschaft, aber wenig Erfahrung für die doppelte Belastung."