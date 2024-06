Das gaben die Bonner am Freitag bekannt. Der 2,08 Meter große Bähre spielte in den vergangenen drei für die Riesen Ludwigsburg und erzielte in der vergangenen Spielzeit in 19 Minuten Einsatzzeit im Schnitt 64, Punkte und 4,4 Rebounds. Der 27-Jährige hat in Bonn einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Spordirektor Milovic: "Bähre schon lange auf unserer Liste"