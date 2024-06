Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, hat der 24-Jährige ein neues Arbeitspapiert bis zum Sommer 2026 unterschrieben. Thiemann kam Ende Februar von der Loyola Marymount University in Los Angeles und wird nun in seine erste komplette Profi-Saison gehen.

"Lars ist in der vergangenen Saison erst spät zum Team gestoßen und konnte im Training sowie in seinen ersten Spieleinsätzen schon sein Potenzial zeigen. Wir denken, dass er mit einer richtigen Saisonvorbereitung weitere gute Schritte in seiner Entwicklung gehen kann" , sagte Baskets Head-Coach Roel Moors. "Er passt charakterlich gut in das Team, das wir bauen wollen, und ergänzt sich gut mit Thomas Kennedy auf der Centerposition."

Frey wechselt nach Spanien

Den Verein verlassen wird dagegen Point Guard Harald Frey. Der Norweger wechselt in die spanischeTop-Liga ACB, zu welchem Verein ist noch nicht bekannt.