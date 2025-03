Die Bonner erzielten durch einen verwandelten Korbleger von Jonathan Bähre die ersten Punkte der Partie des 24. Spieltags. Die Führung behielten sie auch über die gesamte Spieldauer. Die Anfangsphase stand im Zeichen von Dreipunktwürfen: Innerhalb von 71 Sekunden trafen die Bonner Bodie Hume und Sam Griesel sowie die Bamberger Kyle Lofton und Noah Locke aus der Distanz (3./4. Minute).

Bonn zeigte weitgehend eine konzentrierte und ließ die Offensive der Gäste zunächst keine Fahrt aufnehmen. Das erste Viertel ging mit 29:16 an die Bonner.

Bamberg kam im zweiten Viertel besser in die Partie, hatte zwischenzeitlich einen 6:0-Lauf. Den Gastgebern unterliefen in dieser Phase Fehler, zum Beispiel ein überhasteter Pass von Darius McGhee, den Bambergs Filip Stanic abfing - in der Folge punkteten die Gäste durch einen Korbleger von Ronaldo Segu (17.). Bonns Cheftrainer Marko Stankovic ärgerte sich augenscheinlich sehr darüber.

Doch in den letzten Minuten der ersten Halbzeit zog Bonn noch mal an und hatte zur Pause einen 14-Punkte-Vorsprung.

Bamberg kann verkürzen

Auch in der zweiten Halbzeit erzielte Bonns Jonathan Bähre die ersten Punkte: Er verwandelte einen Dreipunktwurf (21. Minute). In den folgenden Minuten ging es hin und her: Auch die Bamberger verkürzten den Rückstand zwischenzeitlich auf neun Punkte, als Segu aus der Halbdistanz zum 57:66 aus Sicht der Gäste traf.

Die Bonner verschliefen den Start des Schlussviertels, die Führung schmolz rasch von 71:59 auf 71:67. Nach dem 8:0-Lauf der Bamberger in den ersten rund zwei Minuten des Schlussviertels fingen sich die Gastgeber dann aber wieder: Ein eigener 5:0-Lauf der Bonner ergab wieder eine komfortablere Führung.

Spektakulärer Dunking von Bonns Kennedy

In der 37. Minute schraubte Thomas Kennedy die Bonner Führung mit einer spektakulären Aktion wieder auf zwölf Punkte: Er vollendete einen Alley-Oop-Pass von Phlandrous Fleming Jr. mit einem erfolgreichen Dunking. Damit waren die Bamberger Hoffnungen praktisch gebrochen. Am stand Ende ein Bonner Sieg mit zehn Punkten Vorsprung.

Den Bonnern unterliefen in dem Duell zwar mehr Ballverluste als den Gegnern, die Rheinländer setzten sich aber vor allem dank einer besseren Trefferquote durch. Die Gastgeber konnten 45 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld verwandeln, die Gäste nur 39 Prozent. Erfolgreichster Werfer des Spiels war Bambergs Locke, der auf 22 Punkte kam. Für Bonn erzielten Kennedy, Till Pape und McGhee jeweils zwölf Punkte.

Göttingen ist Bonns nächster Gegner

Am nächsten Spieltag müssen die Bonner nach Niedersachsen reisen. Am Sonntag, 23. März, sind sie ab 15.00 Uhr zum Bundesliga-Spiel bei der BG Göttingen zu Gast.

