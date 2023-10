Die Baskets gewannen am Montagabend (09.10.2023) in eigener Halle gegen den MBC aus Weißenfels mit 100:73 (45:34). Während die Bonner ihre beste Saisonleistung zeigten, bleibt der MBC in der BBL ohne Sieg. Till Pape war mit 21 Punkten Topscorer der Partie. Christian Sengfelder steuerte 16 Zähler und sechs Rebounds bei. Point Guard Harald Frey glänzte mit neun Assists. Insgesamt punkteten fünf Baskets-Spieler zweistellig. Für den MBC traf John Bryant mit 15 Punkten am besten.

Die Baskets lagen nur zu Beginn der Partie kurz mit zwei Punkten zurück, es sollte die höchste Führung des MBC im gesamten Spiel bleiben. Schon zur Halbzeit bauten die Baskets ihre Führung auf elf Punkte aus.

Starke Bonner im dritten Viertel

Die entscheidende Phase war die Anfang des dritten Viertels als die Bonner den Vorsprung, angeführt von Pape und Frey, dank eines 11:4-Laufs auf 18 Punkte ausbauten. Insgesamt erzielten die Baskets im dritten Spielabschnitt starke 29 Punkte.