Im Schlussviertel blieb es hochspannend. Doch in das Bonner Offensivspiel schlichen sich einige Flüchtigkeitsfehler ein. Vechta wusste das zu nutzen und führte vier Minuten vor dem Ende mit 76:68. Noah Kirkwood und Glynn Watson Jr. brachten die Bonner noch einmal auf drei Punkte heran.

Doch in den letzten anderthalb Minuten vergaben die Gäste zu viele Möglichkeiten, so dass Vechta am Ende mit etwas Glück aber verdient mit 84:79 gewann. Am treffsichersten zeigten sich auf Bonner Seite Watson Jr. (16), Fobbs (14) und Kirkwood (13).

Heimspiel gegen Tübingen

Für die Bonner geht es am Mittwoch weiter mit dem Nachholspiel des 1. Spieltages gegen die Tigers aus Tübingen. Los geht´s in eigener Halle um 20 Uhr.