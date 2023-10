BBL: Tigers Tübingen schlagen schwache Bonner

Die Baskets Bonn haben auch ihr zweites Spiel in der Basketball-Bundesliga verloren und befinden sich nach dem 76:88 (19:23, 9:16, 21:28, 27:21) gegen die Tigers Tübingen am Mittwoch (04.10.2023) früh in einer Art Mini-Krise. Der Vizemeister der vergangenen Saison bleibt mit dem komplett neu formierten Kader weiterhin ohne Punkt in der BBL.