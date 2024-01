Das Team von Headcoach Roel Moors setzte sich am Dienstagabend im deutschen Duell gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 80:75 (53:38) durch. Bester Werder bei den Bonnern war Thomas Kennedy mit 20 Punkten, für Ludwigsburg kamen Desure Buie, Yorman Polas und Eddy Edigin auf jeweils 13 Zähler. In dieser Saison hatte Bonn bereits die Vergleiche mit Ludwigsburg in Liga und Pokal beide gewonnen.

Die erste Partie der Gruppe J gegen Galatasaray Istanbul hatte Bonn mit 89:76 für sich entschieden. Insgesamt gibt es in der "Achtelfinal"-Runde vier Vierer-Gruppen, aus denen sich jeweils die ersten beiden Teams für das Viertelfinale qualifizieren.

Bonn dreht im zweiten Viertel auf

Kennedy und Glynn Watson erzielten die ersten vier Punkte der Bonner, ehe Ludwigsburgs Buie von der Drei-Punkte-Linie traf. Zu Beginn mangelte es beiden Teams an Treffsicherheit. Doch Bonn steigerte sich, Till Pape verwandelte den ersten Dreier für die Gastgeber und sorgte für eine 17:11-Führung Bonns.

Im zweiten Viertel kamen die Baskets richtig in Schwung. Nach einem Dunking von Christian Sengfelder führte Bonn erstmals zweistellig (37:27), die Kennedy per Korbleger auf 14 Zähler ausbaute. Und die erste Halbzeit nahm ein spektakuläres Ende: Kennedy verwandelte mit dem Ablauf der Uhr einen Step-back-Dreier zum 53:38-Pausenstand.

Nach der Pause war Ludwigsburg wieder stabiler und konnte das dritte Viertel mit 15:10 für sich entscheiden, dennoch nahm Bonn ein Zehn-Punkte-Polster mit in den letzten Abschnitt. Ludwigsburg machte weiter Boden gut, Jonathan Bähre verkürzte acht Minuten vor Spielende mit einem Alley Oop auf sechs Punkte (65:59).

Doch Bonn wehrte sich anschließend wieder besser, Noah Kirkwood traf einen wichtigen Dreier zum 69:61. In einer spannenden Schlussphase rückte Ludwigsburg bis auf vier Punkte heran (79:75), doch die Baskets behielten die Nerven.

Bonn am Samstag in Hamburg gefordert

Für Bonn geht es am Samstag in der Liga mit einem Auswärtsspiel in Hamburg (18.30 Uhr) weiter, ehe das Team am nächsten Dienstag (20 Uhr) in der Champions League bei JDA Dijon antritt.