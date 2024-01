Und defensiv ackerte der US-Amerikaner ebenfalls eindrucksvoll - wie nun zunehmend das gesamte Bonner Team. Die Mannschaft von Headcoach Roel Moors agierte clever, kaufte Istanbul den Schneid ab und zog zwischenzeitlich auf eine verdiente, zweistellige Führung davon.

Istanbul ärgert Bonn mit Härte in Zweikämpfen

Auch Noah Kirkwood kam dann in Hälfte zwei richtig an, spätestens bei seinem erfolgreichen Dreipunktwurf zum 53:44. Allerdings verstrickte Istanbul die Bonner in einige enge, teilweise grenzwertige Zweikämpfe. Und nahm den Hausherren in einer starken Phase mit dieser Härte durchaus den Wind aus den Segeln. Bonn unterliefen einige Turnover, Istanbul konnte mehrere Fast Breaks ausspielen. Es kam zum Ausgleich.

Gerade rechtzeitig ließ der Drive der Istanbuler dann nach, Bonn bekam wieder mehr Räume. Griesel führte sein Team energisch an, auch in der Defense hatten die Baskets - angepeitscht von den Fans in der Halle in dieser kritischen Phase - bei den Rebounds wieder die Nase vorne.

Baskets beweisen sich gegen Galatasaray-Brechstange

Dank des ordentlichen Schlussspurts im dritten Viertel ging Bonn mit einem 62:56 in den letzten Abschnitt. Wichtig war dort auch die starke Leistung von Center Thomas Kennedy, der mittlerweile auf 13 Punkte und acht Rebounds kam. Ein perfekter Block in der Abwehr von Kennedy, der von seinen Mitspielern vorne nun häufiger in Szene gesetzt werden konnte, ließ die Bonner Fans auf den Rängen jubeln.

Wegen eines technischen und unsportlichen Fouls war dann vorzeitig Feierabend für Istanbuls Klemen Pepilic. Bonn blieb erstmal cool, Savion Flagg erhöhte mit einem Freiwurf auf 71:63 bei noch sechseinhalb Minuten Spielzeit. Aber dann setzte Istanbul wieder auf harte Kontakte in den Zweikämpfen und bäumte sich nach Kräften auf.

Allerdings in einer Art und Weise, die weiter hart an der Grenze verlief oder darüber hinaus ging. Auch Trainer Zvezdan Mitrovic verscherzte es sich mit den Schiedsrichtern und musste den Court verlassen. Bonn profitierte dann von den vielen Freiwürfen und einem aufdrehenden Glynn Watson - und verdiente sich den Sieg.

Quelle: jti