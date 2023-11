Solider Bonner Start, Bursaspor verteidigt stark

Bonn kam ordentlich rein in die Partie. So war gleich der erste Dreierwurf erfolgreich, der zuletzt starke Savion Flagg traf. Die Baskets hätten früh davonziehen können, aber weitere Dreierwürfe wurden erstmal vergeben. Zuletzt in der BBL hatten die Baskets in Göttingen nur knapp den Saisonrekord für erfolgreiche Versuche aus der Distanz innerhalb eines Spiels verfehlt (19, Hamburg schaffte schon 22).