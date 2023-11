BBL: Starke Bonner siegen in Göttingen

Die Baskets Bonn haben in der Basketball-Bundesliga am Sonntag (19.11.2023) ein ungefährdetes 101:77 (17:18, 33:17, 28:23, 23:19) gegen die BG Göttingen eingefahren und sich in der Tabelle in das Verfolgerfeld hinter der Spitze geschoben. Vor allem über viele Drei-Punkte-Würfe waren die Baskets hochüberlegen. Göttingen verteidigte nur im ersten Viertel gut.