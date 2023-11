Im ersten Viertel entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Die Gäste erwischten einen guten Start und konnten sich schnell mit fünf Punkten absetzen. Doch die Hausherren waren sofort präsent, zeigten sich agil und kämpferisch in der Defensive. Vorne lief viel über Till Pape, so dass es mit einem 20:20 in das zweite Viertel ging.

Starkes zweites Viertel der Bayern

Das begann zunächst ebenfalls ausgeglichen, doch nach einer Weile verließ die Bonner das Wurfglück, viele Versuche landeten nur auf dem Ring. Zudem spielten die Bayern einen sehr starken zweiten Abschnitt, das Abwehrbollwerk der Gäste war kaum zu knacken. So zogen die Münchener davon und machten aus einem 27:26 für Bonn ein 29:41. Zur Halbzeit ging es mit einem 32:43 in die Kabinen.

Bonn wie aufgedreht nach dem Wechsel

Und die Bonner hatten sich etwas vorgenommen für die zweite Hälfte. Es waren keine vier Minuten gespielt, da hatte das Team von Headcoach Roel Moors die Partie gedreht. 18:6 Punkte in Folge bedeuteten eine 50:49-Führung. Das lag auch an Point Guard Glynn Watson, der mächtig aufdrehte und dem in dieser Phase acht Punkte in Folge gelangen.

Die Baskets spielten nun hochkonzentriert und geduldig und waren in dieser hochattraktiven Partie am Drücker. Doch die Bayern, bei denen die beiden Weltmeister Andreas Obst und Isaac Bonga nach der Pause angeschlagen nicht mehr ins Geschehen eingriffen, schafften es, die Hausherren nicht davonziehen zu lassen. Vor dem Schlussviertel stand ein 58:57 für Bonn auf der Anzeigentafel.

Dramatische Schlussphase - Verlängerung

Die Bayern konnten zwar bald zum 62:62 ausgleichen, doch bis zur 57. Minute zogen die Bonner auf 72:64 davon. Bayerns Headcoach Pablo Laso reagierte mit einer Auszeit. Die Bayern wankten, schafften es aber auf 73:71 heranzukommen. Nun nahm Moors eine Auszeit. Doch sein Team leistete sich zwei Fehlwürfe, so dass Sylvain Francisco der Ausgleich gelang.

Kurz darauf aber brachte Glynn Watson die Baskets wieder mit zwei Freiwürfen wieder in Front. Bayerns Serge Ibaka durfte zehn Sekunden zum Schluss ebenfalls von der Freiwurflinie ran und traf beide Male zum 75:75. Erneut folgte eine Auszeit. Watson vergab die letzte Gelegenheit in der regulären Spielzeit, so dass es nach dieser dramatischen Schlussphase in die Verlängerung ging.

Watson bricht den Bann

Beide Teams gingen nach wie vor mit vollem Einsatz zu Werke, allerdings verließ sowohl Bonn als auch München die Wurfgenauigkeit. Zwei Minuten waren bereits gespielt, und es stand immer noch 75:75. Bonns Watson brach den Bann nach zwei Minuten und 20 Sekunden mit einem starken Dreier.

Als der starke Brian Fobbs eine Minute später ein weiterer Drei-Punkte-Wurf gelang zum 84:77 gelang, schienen die Bonner auf der Siegestraße zu sein. Sechzehn Sekunden vor dem Ende machte Pape mit dem 86:80 alles klar. Die Bayern waren geschlagen. Beste Bonner Werfer waren Fobbs (25 Punkte), Watson (22) und Pape (20).

Nächstes Spiel in Göttingen

Als nächstes steht für die Bonner das Auswärtsspiel bei BG Göttingen an. Los geht´s am Sonntag, 19. November, um 15.30 Uhr.