Sport am Volkstrauertag - was ist in NRW erlaubt, was verboten?

Keine Sportveranstaltungen zwischen 5 und 13 Uhr

Darüber hinaus gelten am Volkstrauertag noch weitere Einschränkungen. So sind in NRW sportliche und ähnliche Veranstaltungen einschließlich Pferderennen von 5 Uhr bis 13 Uhr verboten. Strengere Regeln gelten in NRW nur an Allerheiligen und am Totensonntag, wo die Durchführung von Sportveranstaltungen von 5 bis 18 Uhr verboten ist. An Karfreitag gilt sogar ein allgemeines, ganztägiges Veranstaltungsverbot. Ruhe ist an allen "stillen Feiertagen" das oberste Gebot.

Am Volkstrauertag sind Ausnahmegenehmigungen " beim Vorliegen eines dringenden Bedürfnisses " zur Durchführung einer Sportveranstaltung in geschlossenen Räumen laut NRW-Gesetz zwar möglich, allerdings nur, " sofern damit keine erhebliche Beeinträchtigung des Sonn- und Feiertagsschutzes verbunden ist ". In keinem Fall darf aber eine Veranstaltung während der angegebenen Zeitspanne " unterhaltenden Charakter " haben, das gilt auch für Sportveranstaltungen.

Frauen-Bundesliga und DEL am Nachmittag

Für die großen Sportereignisse muss davon in NRW kein Gebrauch gemacht werden, denn alle Ligaspiele beginnen erst nach dem Ablauf des Sportveranstaltungs-Verbots. Und obwohl die ersten drei Fußball-Liegen wegen der Länderspiele pausieren, ist in Nordrhein-Westfalen am Sonntag einiges los.

Pünktlich um 13 Uhr etwa rollt in der Regionalliga West der Ball, eine Stunde später empfängt Bayer Leverkusen in der Frauen-Fußball-Bundesliga RB Leipzig. In der Deutschen Eishockey-Liga steht ein kompletter Spieltag an - mit Heimspielen für die Iserlohn Roosters (16.30 Uhr) und die Kölner Haie (19 Uhr).