Spitzengruppe im Blick nach schwachem Start

Den Saisonstart verpatzte der Vizemeister, so verloren die Baskets etwa gegen Aufsteiger Tübingen. Erst am dritten Spieltag gab es den ersten Sieg gegen den Mitteldeutschen BC. Danach stabilisierte sich Bonn weiter, unter anderem wurde Bayern München (88:83) geschlagen.

Gegen ratiopharm Ulm (derzeit Spitzenreiter) und RASTA Vechta (Vierter) verloren die Baskets. Weiteren Aufschluss, ob Bonn leistungsmäßig auch diese Saison mit den besten Teams mithalten kann, wird es wohl spätestens im Januar geben, wenn innerhalb von neun Tagen die Duelle mit Chemnitz (derzeit Zweiter, Bonner Heimspiel am 12. Januar 2024) und Alba Berlin (Dritter, 21. Januar) anstehen.

Dreipunktewürfe-Rekord nur knapp verpasst

Zunächst lässt sich allerdings die Momentaufnahme festhalten: Der Trend zeigt gen Spitzengruppe. Die Baskets stehen nach dem Erfolg bei der BG Göttingen (101:77) nun erstmals in dieser BBL-Saison auf Platz fünf. Also da, wo Trainer Moors auch hin will mit seiner Truppe.

Video starten, abbrechen mit Escape Bonner Trainer Moors - "Das Ziel ist eine Top-5-Platzierung" Sport. . 08:16 Min. . Verfügbar bis 29.09.2024. WDR. Von Jens Mickler.

Eine gar nicht so kleine Randnotiz, weil bezeichnend für den positiven Trend auch in der Offensive: In Göttingen verpasste Bonn mit 19 getroffenen Dreierwürfen nur recht knapp den aktuellen Saisonrekord von 22 erfolgreichen Dreiern in einem Spiel, den die Hamburg Towers halten.

Dabei stellte Trainer Moors fest, der Schlüssel zum Erfolg sei gar nicht die Angriffsleistung gewesen. Natürlich habe "die auch gestimmt" , aber der 44-Jährige hielt nach der Partie fest: "Wir sind mit viel Fokus nach Göttingen gekommen. In erster Linie defensiv, denn wir haben viel Respekt vor den offensiven Möglichkeiten von Göttingen, mit vielen Spielern, die werfen und punkten können. Das war wichtiger als unsere Offense. Wir haben das Spiel in der Defense gewonnen." Bonn unterliefen nur acht Turnovers, Göttingen 16.

Moors, der auch bei Göttingen schon drei Jahre erfolgreich gearbeitet hat, lobte das Team darüber hinaus für seine Reife: "Wir haben ein erwachsenes Spiel gespielt."

Auch Flagg überzeugt und ergänzt Sengfelder/Pape

Der Vorteil der sportlichen Puzzle-Erfahrungen aus der Vergangenheit tritt in Bonn gerade wieder zutage. Manager Savo Milovic stellte zu seinem Antritt im Sommer 2022 bereits Iisalo nach dem Verlust von Point Guard Parker Jackson-Cartwright ein neues, schlagkräftiges Team um TJ Shorts hin. Das Resultat ist bekannt: Vizemeisterschaft und Champions-League-Sieg.

Baskets-Forward Savion Flagg (r.) zieht zum Korb.

Auch jetzt wird wieder ersichtlich, dass die sportlichen Verantwortlichen erneut gute Transfers getätigt haben. So war das letzte Puzzleteil im Kader, die letzte Verpflichtung des Sommers, der US-Amerikaner Savion Flagg (24 Jahre). Der athletische Forward war in Göttingen das Maß der Dinge beim zuverlässigen Punkten (23 Punkte, fünf von sechs Dreier-Würfen erfolgreich), nachdem gegen Bayern bereits vor allem in Brian Fobbs, Glynn Watson Junior und Till Pape weitere Zugänge mal wieder überzeugt hatten. Flagg stand mit gut 26 Minuten diesmal am längsten auf dem Feld.

Headcoach Moors hatte ihm bereits bei der Verpflichtung "ein ganz anderes Profil als Chris Sengfelder und Till Pape" attestiert. Flagg ergänze die beiden anderen Forwards gut.

BCL-Heimspiel gegen Bursaspor steht an

Die eigene Leistung bestätigen können der US-Amerikaner und das gesamte Bonner Team schon am Dienstag in der Champions League gegen Bursaspor (20 Uhr). In der BBL geht es Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten Heidelberg weiter.