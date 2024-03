Nein, die Länderspielpause Ende Februar hat dem Rhythmus der Telekom Baskets Bonn irgendwie nicht gutgetan. Bis zu den Testspielen der deutschen Nationalmannschaft holten die Bonner wettbewerbsübergreifend sieben Siege in Serie, dann die Zwangspause - es folgten nun in der BBL Pleiten gegen Bayern München und Schlusslicht Heidelberg, dazwischen ging auch in der Champions League der Nimbus mit einer Niederlage in Istanbul verloren.

Bonn hat in der CL alles in eigener Hand

Gruppenerster sind die Baskets Bonn aber immer noch. Sieben Punkte haben die Rheinländer auf dem Konto, genau wie Verfolger Ludwigsburg. Dahinter folgen Dijon und Istanbul (beide fünf Zähler).

Die Ausgangslage für den Viertelfinaleinzug ist deshalb gut, wenn Bonn am Dienstagabend (20 Uhr) im vorletzten Gruppenspiel JDA Dijon auf dem Hardtberg empfängt. Sollten die Baskets die Franzosen schlagen, stehen sie in jedem Fall vorzeitig in der nächsten Runde. Bei einer weiteren Niederlage bräuchte Bonn Schützenhilfe von Ludwigsburg, die bereits zwei Stunden vorher (18 Uhr) bei Galatasaray Istanbul antreten.

Die Baustellen aus dem Heidelberg-Spiel

Aber ein eigener Sieg würde den schwächelnden Rheinländern natürlich am besten schmecken. Dafür muss allerdings auf mehreren Gebieten Besserung her. So zeigte Bonn zuletzt bei der enttäuschenden Pleite beim BBL-Tabellenschlusslicht Heidelberg nicht zum ersten Mal in dieser Saison schwache Wurfquoten: Nur acht von 29 Dreiern waren erfolgreich, auch nur etwas über die Hälfte der Zwei-Punkt-Würfe.