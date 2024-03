Noah Kirkwood war mit 17 Punkten bester Bonner Werfer. Thomas Kennedy und Sam Griesel steuerten jeweils 14 Punkte bei. Mann des Spiels war aber Münchens Leandro Bolmaro mit 17 Punkten und sechs Assists.

Sieben Ballverluste im ersten Viertel

Das Spiel in München lief von Anfang an gegen die Baskets. Allein im ersten Viertel leisteten sich die Bonner sieben Ballverluste. Auf der Gegenseite lief Bayerns Point Guard Carsen Edwards direkt heiß und erzielte gleich elf Punkte im ersten Spielabschnitt. Nach nicht einmal vier Minuten schraubte Leandro Bolmaro nach Pass von Edwards per Dreier die Münchner Führung erstmals auf zehn Punkte hoch (12:2). Bonn kam anschließend besser ins Spiel, aber nicht mehr ran und ging mit einem Zehn-Punkte-Rückstand in die erste Viertelpause (25:15). Einzig Savion Flagg (sieben Punkte) zeigte sich auf Bonner Seite in guter Form.

Auch das zweite Viertel verlief zunächst weitestgehen ausgeglichen, ohne jedoch dass Bayern Gefahr lief, die Führung aus der Hand zu geben. Im Gegenteil: Mitte des Viertels legte der FC Bayern auch dank einer starken Quote von der Dreierlinie einen 10:0-Lauf hin und zog auf 52:30 davon. Sam Griesel beendete per Dreier zwar den Münchner Lauf, dennoch ging Bonn mit 20 Punkten Rückstand in die Halbzeit.