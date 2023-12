Erneut ließ Bonn die Bamberger anschließend aber wieder rankommen, auch dem Team von Headcoach Roel Moors unterliefen ein paar ärgerliche Fehler und Ballverluste. Die Gäste verkürzten durch Justin Grays Dreier bei einem 12:0-Lauf auf 36:39, konnten die Partie aber nicht drehen.

Ausrufezeichen: Flagg mit krachendem Dunking

Doch der Start ins dritte Viertel unterschied sich dann ebenfalls kaum von den vorangegangenen Szenarien, Bamberg konnte das Momentum nicht mitnehmen. Wieder gab es einen Lauf der Bonner, ein Ausrufezeichen setzte dabei der aufgedrehte Savion Flagg mit einem krachenden Dunking zum 52:41. Auch Watsons Wurf aus der Distanz fiel. Weiterhin war Bonn bei den Offensivrebounds im Vorteil und landete außerdem viele Fast-Break-Punkte.

Damit nahm Bonn einen komfortablen Vorsprung mit in den Schlussabschnitt. Die Baskets punkteten konstant und agierten meistens wach in der Defensive. So kam Bonn häufig mit kurzen, schnellen Pässen in die Zone und spielte die teils ungeordneten Bamberger auseinander. Die Gäste drückten am Ende gezwungenermaßen nochmal aufs Gaspedal, aber die Bonner Führung blieb zweistellig.

Erstes Bonner Spiel im neuen Jahr in Oldenburg

Am 15. Spieltag der BBL steht für die Telekom Baskets Bonn ein Auswärtsspiel an. Zum ersten Spiel im Jahr 2024 treten die Rheinländer bei den EWE Baskets Oldenburg an (Sonntag, 07.01., 17 Uhr).

Quelle: jti