Mit einem 6:0-Lauf und angeführt vom starken Sam Griesel, der in der ersten Halbzeit zwölf seiner 17 Punkte erzielte, kam Bonn auf 39:34 heran. Bonn erwischte eine starke Phase, war stark unter dem offensiven Brett und legte vor allem auch in der Defense zu.

Baskets kommen vor der Pause zurück

Knapp zwei Minuten vor der Pause glich Glynn Watson Jr. zum 46:46 aus. In der Folge versenkte erst Rostocks Derrick Alston Jr. einen Dreipunktewurf, ehe Watson, ebenfalls per 3er, die perfekte Antwort parat hatte. Mit einem 51:51 ging es in die Halbzeit.

Im dritten Viertel standen beide Teams deutlich stabiler. Bonn blieb über den Großteil der dritten zehn Minuten knapp vorne, konnte sich aber nicht deutlich absetzen. Rostock schnupperte am Ausgleich, die Baskets retteten einen knappen Vorsprung in das Schlussviertel (70:73).

Bonn am Freitag gegen Bamberg

Angetrieben von den Zuschauern ging Rostock zu Beginn des vierten Viertels nach längerer Zeit wieder in Führung. Bonn blieb dran, verkürzte durch Griesel zwei Minuten vor Ende noch einmal auf zwei Punkte. Am Ende mussten die Baskets dem Programm der letzten Tage, der langen Anreise und der Rotation von nur acht Spielern Tribut zollen und verlor mit 92:98 gegen stark kämpfende und wachere Rostocker.

In der Tabelle rutschen die Telekom Baskets Bonn auf den neunten Tabellenplatz ab. Weiter geht's am Freitag mit dem Heimspiel gegen Bamberg (20 Uhr).