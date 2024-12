Baskets Bonn hoffen gegen Riga auf nächste McGhee-Gala

In der Defensive müssen die Baskets neben Bertans vor allem auf Aufbauspieler Issuf Sanon aufpassen. "Die Paint-Touches besonders von Sanon müssen wir limitieren" , warnte Moors. Der Ukrainer Sanon war mit 19 Zählern der zweitbeste Werfer seines Teams im Hinspiel und setzte auch seine Mitspieler immer wieder in Szene (fünf Assists).

Während die Bonner in der aktuellen Bundesliga-Saison Platz acht belegen, führt Riga in der estnisch-lettischen Liga mit 13 Siegen aus 14 Spielen die Tabelle souverän an - konnte in der Champions League bisher aber nur das Spiel gegen Bonn gewinnen.

Sieg wäre großer Schritt Richtung Zwischenrunde

Mit einem weiteren Sieg könnte Bonn zwar noch nicht endgültig das Ticket für die Runde der letzten 16 lösen, sich jedoch in eine sehr gute Ausgangslage versetzen. Platz zwei in der Gruppe E wäre sicher und damit hätten die Baskets bei möglichen Play-Ins Heimrecht. Die Entscheidung über Platz eins und der damit verbundenen direkten Qualifikation für die Zwischenrunde wird erst am letzten Spieltag in der Partie bei AEK Athen (17. Dezember) gefällt.