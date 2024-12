44 Punkte: Überragender McGhee führt Bonn zum Sieg in Oldenburg

Die Rheinländer kämpften sich am Freitagabend bei den in eigener Halle noch ungeschlagenen EWE Baskets Oldenburg nach zwischenzeitlich zweistelligem Rückstand noch zurück und gewannen mit 96:91 (44:51). In der Tabelle schoben sich die Bonner damit am Gegner vorbei auf Platz acht.