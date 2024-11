Am Ende des ersten Viertels, das die Gäste mit 20:22 verloren, waren es für den 25-jährigen McGhee zwei Assists und damit noch genug Luft nach oben. In den vorangegangenen sechs BBL-Partien kam der US -Amerikaner auf einen Punkteschnitt von 16,7. Im zweiten Durchgang ließen die Hausherren aber weder ihn noch seine Kollegen zur Entfaltung kommen, sodass Baskets-Coach Roel Moors nach dem erfolgreichen Dreier von Andreas Obst zum 33:26 für München die erste Auszeit nahm.

20-Punkte-Führung für München vor Schlussviertel

Zu der Zeit war McGhee im Bonner Spiel kein Faktor, weil er nach einem Ballverlust im Vorwärtsgang angeschlagen vom Feld ging. Die Auszeit brachte die Bayern genau wie eine weitere gut drei Minuten vor der Halbzeitpause nicht aus dem Tritt. Vor allem dank eines weiteren erfolgreichen Dreiers von Obst und gleich dreien von Edwards gingen sie mit einer zweistelligen Führung in die Pause (50:37).

Nach der Pause kam es noch schlimmer. Nach etwas mehr als zwei Minuten hatten die Münchner ihre Führung unter anderem mit zwei weiteren Dreiern von Obst auf 20 Punkte ausgebaut (59:39). McGhee, der nach der Pause zunächst auf der Bank Platz genommen hatte, kam dann wieder ins Spiel, konnte dem Bonner Spiel aber keine entscheidenden Impulse geben.

Bonn trifft nach zweiwöchiger Länderspielpause auf Ulm

Letztlich hatten die Bonner dem Liga-Primus mit seinen Topscorern Edwards (24 Punkte) und Obst (17) nichts entgegenzusetzen. Trotz eines zwischenzeitlichen 8:0-Laufs für die Gäste waren es beim letzten Seitenwechsel immer noch 20 Zähler Rückstand (54:74). Diesen Vorsprung brachten die Bayern im Schlussviertel ohne große Mühe ins Ziel. McGhee blieb auch da ohne Punkte, stand aber auch kaum mehr als zwölf Minuten auf dem Feld. Die Bonner unterlagen mit 73:93, hätten also sogar mehr als McGhees Punkteschnitt von 16,7 benötigt. Bester Werfer der Bonner, für die es die dritte Saisonniederlage in der BBL war, war Angelo Allegri mit 14 Punkten.

Für die Bonner steht die nächste Partie nach der Länderspielpause erst wieder in zwei Wochen an. Am 1. Advent empfangen die Baskets in eigener Halle mit dem Team aus Ulm erneut ein Schwergewicht (16.30 Uhr).