Wie die Baskets am Mittwoch bekanntgaben, hat der 1,98 Meter große US-Amerikaner einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben. "Rivaldo hat das Potential, sich in die Reihe von Rohdiamanten einzuordnen, die Roel Moors in den vergangenen Jahren ausgraben konnte. Er steckt voller Energie, die uns besonders in der Defense helfen wird. Wir freuen uns auf einen ehrgeizigen und hochmotivierten Spieler", sagte Baskets-Sportdirektor Savo Milovic.

Erste Profi-Station

Für den 24-Jährigen ist Bonn nach vier Jahren an verschiedenen US-Colleges die erste Profi-Station. In der vergangenen Saison erzielte Soares für die University of Oklahoma im Schnitt 9,4 Punkte, 4,9 Rebounds und 1,4 Assists in 24 Minuten Einsatzzeit.