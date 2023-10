Baskets treten in große Fußstapfen

Die Fußstapfen, in die Moers' Team in Bonn getreten sind, sind groß. Im Vorjahr gewannen die Baskets um Erfolgstrainer Tuomas Iisalo und MVP TJ Shorts die Champions League und wurden BBL-Vizemeister - die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Vergleiche mit dem Team aus dem Vorjahr lässt Moers nicht zu: "Ich fühle den Druck so nicht. Wir haben mit dem Team aus der vergangenen Saison nichts zu tun. Wir sind ein ganz neues Team, das braucht Zeit. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen" , sagte er.

Im selben Atemzug wehrte sich der Belgier auch gegen eine übertriebene Erwartungshaltung, die er auch als Grund für den schlechten Saisonstart anführte: "Die Leute können Druck machen, mir ist das egal. Ich will einfach versuchen, den Druck von den Spielern wegzuhalten. Es gibt schon genug Druck und das hat man am Anfang der Saison gesehen."

Moers will eigene Geschichte schreiben

Vielmehr will Moers mit seinem Team eine eigene Geschichte schreiben: "Ich glaube an meine Qualität, ich glaube an die Qualität meiner Spieler. Es macht keinen Sinn, hinter uns zu schauen, wir müssen nach vorne schauen. Jetzt muss alles zusammenpassen und dann wird auch das neue Team ein sehr gutes Team sein" , sagte er vor der Saison.

Den nächsten Schritt können die Baskets am kommenden Samstag machen. Dann sind die Bonner um 20 Uhr schon wieder in Ludwigsburg zu Gast, diesmal am vierten Spieltag der Basketball-Bundesliga.

Video starten, abbrechen mit Escape Quo vadis Telekom Baskets? Lokalzeit aus Bonn. . 25:29 Min. . Verfügbar bis 21.08.2025. WDR. Von Tobias al Shomer.

Quelle: lt