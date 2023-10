Das dritte Viertel verlief ausgeglichen. Beide Teams taten sich schwer in einen Rhytmus zu kommen. Bonn hatte weiterhin wenig Wurfglück von der Dreipunktelinie und auch aus der Nahdistanz ging die Quote nach unten. Aber auch bei Ludwigsburg ging wenig zusammen, vor allem in der Schlussphase des dritten Viertels leisteten sich die Gastgeber viele Ballverluste und brachten so Bonn zurück ins Spiel. Weil Bonns Watson mit Schluss-Sirene von draußen traf, gingen die Bonner nur mit einem Sieben-Punkte-Rückstand ins Schlussviertel (62:55).

Bonn geht in Führung

Auch das vierte Viertel begann mit einem erfolgreichen Bonner Dreier. Chris Sengfelder verkürzte auf 62:58. Und Bonn kämpfte sich weiter heran, auch weil Ludwigsburg sich viele Fehler leistete. Harald Frey eroberte den Ball, lief alleine auf den Korb zu, und brachte Bonn mit 69:68 in Führung.

Das war der Startschuss für eine spannende Schlussphase. Bei den Baskets übernahm nun Watson die Verantwortung. Acht Punkte erzielte der Point Guard in der Schlussphase und brachte Bonn so zwischenzeitlich mit fünf Punkten in Führung (78:73). Ein unnötiger Turnover ließ Ludwigsburg 45 Sekunden vor dem Ende aber wieder auf einen Punkt herankommen. Und dann war es ausgerechnet Watson, der in der Offensive den Ball verlor. Jayvon Graves nutzte das und brachte die Gastgeber per Korbleger acht Sekunden vor Schluss zum ersten Mal seit Beginn des Spiels in Front (79:78).

Flagg entscheidet das Spiel

Für ihren letzten Angriff vertrauten die Baskets wieder Watson den Ball an. Der Guard zog zum Korb, legte einen Floater aber daneben. Savion Flagg war dafür mit dem Tip-In zur Stelle und stellte 0.9 Sekunden vor dem Ende auf 80:79 für die Baskets. Eine Chance hatten die Riesen noch, Jaren Lewis brachte den letzten Wurf aber nicht mehr auf den Korb.

Weiter geht es für die Baskets am kommenden Mittwoch (20 Uhr) in der Champions League gegen UNET Holon. Am kommenden Samstag treten die Bonner dann schon wieder in Ludwigsburg an, dann aber in der Basketball-Bundesliga.

Quelle: lt