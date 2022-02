Zeitzeichen

1973 erfolgt ein Anwerbestopp, als wegen der Ölkrise die Wirtschaft lahmt und die Arbeitslosigkeit steigt. Deutschland schottet sich ab. Nur über den Familiennachzug kann man noch kommen - oder als Flüchtling. Aber Millionen Menschen "mit Migrationshintergrund" leben in der Bundesrepublik. Dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, wird dennoch jahrzehntelang vor allem von Unionspolitikern bestritten.

Rot-Grün beginnt mit "Green Card" -Verordnung

1998. Die rot-grüne Koalition unter Kanzler Schröder kommt an die Regierung. Und will nichts weniger, als die Einwanderungspolitik auf ein komplett neues Gleis setzen. Vor allem IT -Fachkräfte sollen einwandern dürfen, denn die fehlen damals in Deutschland. Und: Das Ankommen und Sich-Einleben soll einfacher werden – mit der Hilfe von sogenannten Integrationskursen.

Eine sogenannte "Green Card" zur Einwanderung von IT-Spezialisten bringt Rot-Grün schon im Jahr 2000 als Verordnung auf den Weg. Doch die neue Linie soll auch gesetzlich verankert werden. Aber es gibt heftigen politischen Widerspruch: "Statt Inder an die Computer müssen unsere Kinder an die Computer" , sagt etwa der CDU -Politiker Jürgen Rüttgers. Gerade Unionspolitiker machen Stimmung gegen die Reformpläne.

20 Jahre später wieder Reformbedarf