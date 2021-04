Zeitzeichen

An Ostern 1961 verfasst Max Nicholson, Chef einer britischen Umweltbehörde, eine Erklärung zum Aufbau einer internationalen Spendenorganisation mit Sitz in der Schweiz. "Wir müssen die Wildtiere der Welt retten" , lautet die Überschrift des Papiers vom 29. April.

Es ist die Geburtsstunde des "World Wildlife Fund" ( WWF ). Der Aufruf wird von einem guten Dutzend Vogelkundlern, Politikern und Geschäftsleuten aus Europa und Amerika unterzeichnet.

Reservate einrichten