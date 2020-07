Neuseeland, am Abend des 10. Juli 1985: An Bord der "Rainbow Warrior", die im Hafen von Auckland vor Anker liegt, feiert die Besatzung einen Geburtstag. Das Schiff der Umweltschutzorganisation Greenpeace soll am nächsten Tag in den Südpazifik starten. Der Plan ist es, die französischen Atomwaffentests im Gebiet des Mururoa-Atolls zu stören.

Doch dazu kommt es nicht: Kurz vor Mitternacht explodiert eine Haftmine an der Schiffswand. Die "Rainbow Warrior" beginnt sofort zu sinken. Die Besatzung kann sich auf den Anleger retten - bis auf den Fotografen Fernando Pereira. Er kehrt noch einmal um, weil er seine Kameraausrüstung retten will.