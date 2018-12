Umgeben von desolaten Bürgerkriegsländern ist Kenia heute der wichtigste Partner des Westens in Ostafrika. Die Wirtschaft boomt und die Weltbank stuft den Staat mit knapp 50 Millionen Einwohnern nicht mehr als Entwicklungs-, sondern als Schwellenland ein. Doch unter den Folgen seiner Kolonialgeschichte leidet Kenia noch immer.

Als am 12. Dezember 1963 die britischen Kolonialherren die Macht übergeben, erfasst euphorischer Jubel das ganze Land. Bei der Unabhängigkeitsfeier in Nairobi verkündet Kenias erster Präsident Jomo Kenyatta: " Ohne Ansehen der Differenzen in Rasse oder Stamm, in Freiheit und Einigkeit, gibt es nichts, was wir nicht erreichen können !"