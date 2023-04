ZeitZeichen

Walther von Goethe ist sein Leben lang ein schüchterner, scheuer Mensch. Glücklich, schreibt er einmal, sei er nie gewesen, allenfalls fröhlich. Er lebt meist allein. Engen Kontakt hat er zu seiner Mutter Ottilie und seinem Bruder Wolfgang Maximilian. Phasenweise wohnen sie zusammen in Leipzig und Wien. Verheiratet sind weder Walther noch sein jüngerer Bruder.

"Apapa" liest Walther vor

Geboren wird Walther Wolfgang von Goethe am 9. April 1818 in Weimar. Seine Eltern wohnen im Dachgeschoss des Hauses von Johann Wolfgang Goethe, der in den repräsentativen Räumen darunter lebt. Der Dichter wird zum geduldigen, liebevollen Großvater, "Apapa" genannt. Er schreibt in seinem Tagebuch: "Walther die Geschichte des Siebenschläfers erzählt."