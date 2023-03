ZeitZeichen

Dieses beginnt am 30. März 1853. Vincent Willem van Gogh wird als ältester Sohn eines Pfarrers in der niederländischen Gemeinde Zundert geboren. Seine ersten Berufsjahre verlaufen unstetig: Zunächst arbeitet er in der Kunsthandelsfirma seines Onkels, wird aber aufgrund seines mangelhaften Umgangs mit den Kunden entlassen.

Anschließend versucht sich van Gogh in England als Prediger und Lehrer. In Amsterdam studiert er Theologie, macht aber keinen Abschluss und geht 1878 als Hilfsprediger ins belgische Kohlerevier und hilft dort den Armen.

Maler mit Liebe zur Natur

Mit 27 Jahren schließlich beschließt van Gogh seiner Leidenschaft zu folgen und sein Leben der Kunst zu widmen. Gelernt hat der Niederländer das Malen nie. Mühsam bringt er sich die nötigen Grundtechniken selber bei.

In seinen Bildern zeigt sich die Liebe zur Natur: Er malt vorwiegend Landschaften, Felder und Dörfer. Aber auch die Welt der einfachen Menschen, also Bauern und Handwerker, dient ihm als Motiv. So auch bei dem Gemälde "Die Kartoffelesser" von 1885, das als sein erstes Hauptwerk gilt. Zwar werden dadurch einige Künstler auf van Gogh aufmerksam, der erhoffte Erfolg bleibt jedoch aus.