Geboren wird Raffael 1483 in Urbino als Sohn eines Malers und Schriftstellers. Anders als bei seinem Kollegen Michelangelo ist über sein Leben kaum etwas bekannt. Sein Handwerk erlernt er zunächst in der Werkstadt des Vaters – und, nach dessen Tod, ab 1494 beim Meister der sogenannten Umbrischen Schule, Perugino. Offenbar plant er seine Karriere zielstrebig. Über kleinere Aufträge erweitert Raffael beständig seinen Kundenkreis. Dann geht er nach Florenz: mit Leonardo Da Vinci und Michelangelo der "Hotspot" der Renaissance.

1507 gelingt Raffael mit einem großen Altargemälde der Grablegung Christi der Durchbruch. In Florenz malt er noch die "Madonna del Baldacchino" (1506-1508). Dann übersiedelt er 1508 ins Rom des kunst- und machtbesessenen Papstes Julius II., für den Michelangelo bereits die Sixtinische Kapelle ausmalt. Hier nutzt Raffael seine Verbindungen, um in die Gruppe jener Künstler zu kommen, die in den Neubau des Petersdoms involviert sind. Schließlich ist er verantwortlich für die Stanzen, die Gemächer des Vatikanpalasts. Und er sorgt als einer der ersten Künstler dafür, dass sich seine Werke über Kupferstiche in die Welt verbreiten.

Die geliebte Bäckerstochter

Für die Stanzen entstehen Raffaels berühmte Fresken, allen voran "Die Schule von Athen" (1510/11) und der "Borgobrand" (1514-1517). Darüber hinaus malt der Künstler eigenhändig Altarbilder und Porträts, darunter die "Donna Velata", die verschleierte Frau, die angeblich die Züge von Raffaels Geliebter – der Bäckerstochter Margherita Luti aus Siena – zeigt. Auch Raffaels berühmte "Sixtinische Madonna" (1512/1513) soll ihrem Gesicht nachempfunden sein.