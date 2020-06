Exzessives Feiern

Neben seiner Arbeit lebt Immendorff exzessiv. Er besitzt zwei Lokale in Hamburg und Düsseldorf. " Ab Freitagmittag bis Sonntagabend wurde dann gefeiert" , erinnert sich Freund Wackerbarth. "Mit allem, was man in dieser Zeit so haben konnte und genutzt hat."

Das gipfelt 2003 in einem Skandal: Immendorff konsumiert in einem Hotel Kokain mit Prostituierten. Er wird zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt und muss 150.000 Euro Strafe bezahlen.

Gerhard Schröders Kanzler-Porträt

Damals leidet er bereits an der unheilbaren Muskelkrankheit ALS , hat kurz zuvor die Künstlerin Oda Jaune geheiratet - und arbeitet am Kanzlerporträt von Gerhard Schröder. Das Bild hängt heute im Bundeskanzleramt.

Schließlich kann der Maler den Pinsel nicht mehr führen. Er weist Assistenten an, Striche und Farbe zu setzen. Dabei entstehen poetische Bilder, sanftere als früher. Jörg Immendorff stirbt am 28. Mai 2007 mit 61 Jahren in Düsseldorf.

Stand: 14.06.2020, 00:00