ZeitZeichen

Schon nach 1.300 Metern bei der allerersten Fahrt und noch im Stockholmer Hafen reicht eine Böe. Das kampfstärkste Schiff der Ostsee legt sich an jenem Augusttag im jahr 1628 so zur Seite, dass Wasser in die unteren Geschützluken eindringt. Eine peinliche Katastrophe. 30 bis 50 Menschen ertrinken bei dem Untergang der Vasa.

Eine Untersuchungskommission bringt nicht viel ans Licht und vor allem niemanden vor Gericht. Es hätte wohl der ehrgeizige König sein müssen, der seine laienhaften Ideen durchgesetzt hatte und dem niemand zu widersprechen wagte.