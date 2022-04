Zeitzeichen

Die See ist vollkommen still, die Nacht sternenklar, als am Abend des 14. April 1912 das wohl bekannteste Schiffsunglück der Geschichte seinen Lauf nimmt. Um kurz nach halb zwölf Uhr ertönt die Alarmglocke. Vor dem Passagierschiff ragt ein rund 60 Meter hoher Eisberg aus dem Wasser.

Der gängigen Geschichtsschreibung nach versucht der Erste Offizier noch dem weißen Ungetüm auszuweichen. Vergeblich. Weniger als zwei Minuten, nachdem der Eisberg entdeckt wurde, stößt die Titanic seitlich mit ihm zusammen. Unter dem Druck des Eisbergs entstehen Löcher, durch die Wasser eindringt.