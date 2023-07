ZeitZeichen

Am 11. Mai 1926 startet die "Norge" zur "Amundsen-Ellsworth-Polarexpedition". Nobiles Namen kommt im Titel nicht vor, das ärgert ihn maßlos. Trotz der persönlichen Konkurrenz zwischen Amundsen und Nobile gelingt die Expedition: Am frühen Morgen des 12. Mai überfliegt das Luftschiff als erstes Fluggerät den Nordpol und landet später in Alaska.

Amundsen und Nobile mögen sich nicht

In ihren Tagebüchern dokumentieren die beiden Männer ihre gegenseitige Abneigung. "Amundsen führt sich auf wie ein Halbgott" , notiert Nobile. Amundsen wiederum ist sich sicher: "Nobile ist ungenügend qualifiziert. Sein Auftreten zeigt gewaltige Nervosität und ein exzentrisches Naturell."

In Italien wiederum wird Nobile über Nacht zum Nationalhelden und Mussolini befördert ihn zum General. Noch in Alaska plant der Geehrte bereits eine weitere Nordpolexpedition. Nach seiner Rückkehr baut er ein neues, weit größeres Luftschiff - die "Italia". Damit erreicht er am 24. Mai 1928 zum zweiten Mal den Nordpol und setzt Funksprüche ab. Es sind Jubelmeldungen an den Papst, den italienischen König und Mussolini.