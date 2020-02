Der Südtiroler Reinhold Messner ist als verwegener Gipfelstürmer weltbekannt geworden. Alle Achttausender der Erde hat er bestiegen, 14 an der Zahl, ohne Sauerstoffmaske und meist im Alleingang. Auch in der Antarktis ist Messner gewesen, um den Mount Vinson, den höchsten Berg am Südpol, zu erklimmen.