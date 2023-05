ZeitZeichen

24. Mai 1868 - Start der ersten deutschen Nordpolarexpedition

Die "Grönland" ist eine Legende, die die Geschichte der deutschen Polarforschung begründet - und das, obwohl das Segelschiff den Nordpol nie erreicht. Am 24. Mai 1868 sticht die Expedition in See. Zurück kehrt sie mit einem Rekord und jeder Menge Daten.