1564 - Baubeginn des Tuilerienpalasts in Paris

von der hochgebildeten aber unmoralischen Katharina de Medici, die den Grundstein zum Palast legen lässt,

vom Feuer, dass den Palast fast vollständig zerstört,

warum sich Reste des Tuilerienschlosses möglicherweise auf der halben Welt befinden,

was es mit dem "kleinen roten Mann der Tuilerien" auf sich hat.

Tuilerien

Palais des Tuileries

Louvres

Commune de Paris

Andreas Rentmeister, Restaurator; Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Potsdam

Was heute kaum mehr jemand weiß: Im berühmten Pariser Garten derstand einst ein Palast, der "" - ein gut 200 Meter langer Querriegel westlich des. Der Name des Palastes leitet sich von "tuiles" (Dachziegel) ab - angelehnt an die ehemalige Ziegelfabrik, an deren Stelle das herrschaftliche Gebäude 1564 errichtet wird.Der Bau dient zahlreichen französischen Herrschern als Residenz, darunter die Könige Heinrich IV. und Ludwig XIV. sowie Kaiser Napoleon I. Im Mai 1871 stecken die Mitglieder der "", des revolutionären Pariser Stadtrats, den Palast als Symbol ungerechter Herrschaft in Brand.Der Bau brennt zwei ganze Tage. Anschließend dauert es weitere zwölf Jahre, ehe das langsam verrottende Gemäuer nach endlosem Hin und Her abgerissen wird.