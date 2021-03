Die japanische Betreiberfirma Tepco macht allein die Natur für das Unglück verantwortlich. Eine unabhängige Untersuchungskommission kommt jedoch im Juli 2012 zum Schluss: Das Desaster hätte verhindert werden können. Die Industrieanlage sei aus Kostengründen nicht flutsicher gemacht worden.

180-Grad-Wende der Kanzlerin

Die Lage in Japan wirkt sich auf die deutsche Energiepolitik aus. Erst im Herbst 2010 hatte die schwarz-gelbe Bundesregierung beschlossen, die Restlaufzeiten der 17 deutschen Atomkraftwerke ( AKW ) zu verlängern. Nun folgt die 180-Grad-Wende von Kanzlerin Angela Merkel ( CDU ).