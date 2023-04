ZeitZeichen

10. April 1983 - Der Transitreisende Rudolf Burkert stirbt beim Verhör in der DDR

Ein Opfer der DDR -Grenze: Als Rudolf Burkert 1983 in West-Berlin einreisen will, holen ihn DDR -Grenzbeamte am Kontrollpunkt Drewitz aus seinem Auto. Das folgende Verhör überlebt der BRD -Bürger nicht.