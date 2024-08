WDR Zeitzeichen. . 14:52 Min. . Verfügbar bis 10.08.2099. WDR 5.

dass die rebellische Tove Jansson schon mit 16 Jahren die Schule verlässt,

wie sie Karikaturen von Adolf Hitler zeichnet und sich deswegen mit ihrem Vater streitet,

über Toves Liebe zu Frauen, als Homosexualität in Finnland noch verboten war,

warum "Die Mumins" noch aktuell sind und immer neu aufgelegt werden.

Christian Panse, Übersetzer, Jansson-Experte und Gründer des Virtuellen Muminforschungszentrums

Tove Jansson: Komet in Mumintal. Würzburg 2023

Tove Jansson: Eine drollige Gesellschaft. Würzburg 2016

Tove Jansson: Geschichten aus dem Mumintal, Würzburg 2016

Tove Jansson: Das Sommerbuch. Köln 2014

Tuula Karjalainen: Tove Jansson. Die Biographie Stuttgart 2014

Was Pippi Langstrumpf für Schweden, sind die Mumins für Finnland: Die rundlichen weißen Trolle, die ein wenig an Nilpferde erinnern, sind wohl Finnlands bekanntesten Kinderfiguren. Für ihre Erfinderin, die Zeichnerin und Autorin Tove Jansson, sind die Geschichten zunächst eine Flucht vor Krieg und Gewalt.Die am 9.8.1914 geborene Malerin und Zeichnerin Tove Jansson feierte gerade ihre ersten Erfolge, als im November 1939 die Russen in Finnland einmarschieren. Mit dem Winterkrieg beginnen schreckliche Jahre: Ihre Freunde kämpfen an der Front, in ihrer Geburtsstadt Helsinki heulen ständig die Sirenen. Jansson entwirft die Mumins und ihre eigene Märchenwelt.Die witzig-versponnenen Mumin-Familie lebt zusammen mit anderen Kreaturen in einem grünen Tal, umgeben von Bergen. Aufkommende Bedrohungen und Probleme werden stets von der Mutter souverän gelöst. Als Vorbild gilt Janssons eigene Mutter, die liebevoll die Kinder aufzieht und die Familie mit ihrer Arbeit als Grafikerin zusammen hält. Ihr Vater ist Bildhauer, exzentrisch und häufig unterwegs.Insgesamt schreibt Tove Jansson neun Bücher über die Mumins, die in mehr als 40 Sprachen übersetzt werden. Auch ihre große Liebe, die Grafikerin Tuulikki Pietilä, ist unschwer in den Geschichten als Too-Ticki zu erkennen. Die sagt in einer Mumin-Geschichte einmal den bemerkenswerten Satz: "Alles ist sehr ungewiss, und das finde ich beruhigend."Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Christiane KopkaRedaktion: Frank ZirpinsTechnik: Theo Kramer